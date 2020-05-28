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Мэру Магадана приходится «отбивать яйца у посетителей парка»

, 14:36 [ «Аргументы Недели» ]

Мэру Магадана приходится «отбивать яйца у посетителей парка»
Фото: Пресс-служба мэрии Магадана

Глава Магадана Юрий Гришан очень расстроен поведением местных жителей в городском парке. Особенно его возмутило их обращение с яйцами.

Гришан, рассуждая о благоустройстве парка «Маяк», затронул тему вандализма. Некоторым горожанам не дают покоя новые декоративные установки, а именно яйца пингвинов.

«К сожалению, магаданцы продолжают проявлять не самые лучшие качества, - заявил мэр. - Мы установили на зиму детские красивые яйца пингвинов. На них налетели, как будто никогда не видели этих детских игровых форм, которые вообще предназначены для развлечения детей до 6 лет».

Затем он с горечью добавил: «Уже вызывали полицию. Отбивали яйца у наших посетителей».

РК

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