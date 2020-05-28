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В больницах Петербурга лежачие места вынуждены сооружать из металлических стульев, а чиновники уверяют, что 11% коек свободно

, 14:12 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Новая газета

В больницах Петербурга лежачие места вынуждены сооружать из металлических стульев, а чиновники уверяют, что 11% коек свободно
Фото: Global Look Press

В Комитете по здравоохранению утверждают, что в Петербурге для пациентов с пневмонией и коронавирусом остаются свободными 11 процентов коек. Однако сами врачи и руководство больниц рассказывают, что доставленных на скорой людей некуда класть даже в коридоре, не хватает топчанов, постельного белья и элементарно места.

Где находятся эти 1265 пустых больничных коек, непонятно. Возможно, имеются в виду свободные места в павильоне выставочного комплекса «Ленэкспо», куда планировали госпитализировать пациентов с легкой формой болезни. Тех, кто мог бы лечиться дома, но по каким-то причинам нет возможности соблюдать карантин. Вот только петербуржцы стали жаловаться, что там нечеловеческие условия. Людям с пневмонией приходилось спать в шапках и свитерах, кормили ужасно, в туалетах очереди, повсюду отвратительный запах. Вот там койки пустуют, да.
А другие больницы, куда отправляют с тяжелой формой заболевания, переполнены. Некоторых пациентов вынуждены по 5-6 часов катать туда-сюда на скорой из одного стационара в другой – нигде не принимают. Кого-то после таких «покатушек» просто возвращают назад домой. Мест нигде нет. Когда закончились топчаны, койки стали сооружать из приставленных друг к другу рядов металлических стульев. Хорошо еще, если найдутся одеяло и подушка.

РК

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