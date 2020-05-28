Коронавирус 28 мая: массовые протесты в США и усиление масочного режима в России

Число заражённых COVID-19 в мире достигло 5 807 994 человек. Погибли 359 421 инфицированных, вылечились – 2 512 832. Владимир Путин тем временем заявил, что ситуация с распространением коронавируса стабилизуется как в Москве и Питере, так и в целом по России.

Почти четверть россиян считают, что эпидемии коронавируса не существует и ее выдумали «заинтересованные лица». 23,2% россиян считают эпидемию выдумкой заинтересованных лиц, а еще 9,6% — что опасность коронавируса значительно преувеличена, приводит РБК данные опроса, проведенного дирекцией по экспертно-аналитической работе Высшей школы экономики. Почти все эти люди считают, что в режиме самоизоляции не было нужд, а половина из них по-прежнему выходят на прогулки и общаются с родственниками и знакомыми. При этом даже те, кто верит в пандемию коронавируса и соблюдает режим карантина – 10% уверены, что жесткие меры самоизоляции вводить не имело смысла, и они принесли больше вреда, чем пользы. Пик эпидемии еще не пройден, полагают 25,6% россиян. При этом верят в то, что коронавирус понемногу идет на спад, и пик уже преодолен, только 16,3%, утверждают данные Высшей школы экономики.

Великобритания возглавила мировой рейтинг смертности от COVID-19. Как сообщает газета Financial Times, после 20 марта текущего года в Великобритании выявили на 59 537 смертей больше, чем в среднем представлено в ежегодной статистике. Это говорит о том, что коронавирус нового типа косвенно или прямо стал причиной кончины 891 гражданина на 1 млн человек.

Директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е.И. Марциновского Сеченовского университета Александр Лукашев оценил ослабление части ограничений, введенных из-за вспышки новой коронавирусной инфекции на территории столицы. «В большинстве наших регионов система здравоохранения работает по COVID-19 с нагрузкой около 50%, а заболеваемость снижается. То есть мы можем себе позволить начать снятие ограничений», - пояснил он. Лукашев отметил, что от второй волны заражения COVID-19 может защитить иммунная прослойка примерно в 70%, но и выявленные 12% в Москве могут существенно повлиять на прирост новых случаев. «В любом случае пока нужно не допускать массового скопления людей, например, на детских и спортивных площадках, в центральных зонах парков», – высказал он. Вирусолог считает, что говорить о полной отмене ограничений еще рано.

В столице с 1 июня будет усилен масочный и перчаточный режим. Выходя из дома, в том числе во время прогулок и занятий спортом, все жители Москвы обязаны использовать маски, респираторы. При этом пропуск для прогулок на свежем воздухе и занятий спортом получать не надо.