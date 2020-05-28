Как за день могла поменяться ситуация в питерской больнице? Минздрав надавил на главврача или постарались сами журналисты?

Аргументы Недели → Общество 13+

28 мая 2020, 13:05 [ «Аргументы Недели» ]

Буквально два дня назад главный врач питерской больницы №122 рассказал журналистам о бегстве сотрудников и сложном положении в клинике. Но через день статья изменилась кардинальным образом как по мановению волшебной палочки.

Яков Накатис сообщил, что в учреждении не хватает средств защиты, что медики массово увольняются, что 30 врачей уже переболели коронавирусом и всех доконала массовая "истерия с телеэкранов". Именно об этом и написал «Интерфакс», а затем и другие издания.

Однако через день на месте критичной публикации появилась новая – «Главврач больницы №122 в Петербурге рассказал о рвении сотрудников в борьбе с COVID-19», в которой торт же главврач и рассказывает о том, как доктора и медсестры горят желанием работать, что в больнице царит полная комплектация СИЗами, а государство расщедрилось аж по 800 тысяч рублей на койку.

"Молодые доктора испытывают какой-то драйв, рвутся в бой, ведь из размеренной жизни они перешли в боевую обстановку. Иногда приходится сдерживать - они просят чаще назначать им дежурства. Я радуюсь, что есть такие доктора и сестры, которые просто горят желанием работать в таких непростых условиях", - отметил Яков Накатис.

Как так получилось, что буквально за сутки ситуация в медучреждении поменялась на 180 градусов – не понятно, зато предельно ясно, как в России делаются новости. Как быстро и красиво «переобулись» медики и коллеги-журналисты первыми заметил канал «Readovka», он и сохранил скриншот первой публикации.