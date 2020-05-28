Поправки в трудовой кодекс защитят южноуральцев, работающих удаленно

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28 мая 2020, 12:28 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

На удаленку перешли 5,6 миллиона россиян

Депутат Госдумы РФ от Челябинской области Анатолий Литовченко рассказал, как поправки в Трудовой кодекс защитят права жителей региона, работающих в удаленном режиме.

Поправки предложили депутаты фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Госдуме. Сейчас экспертную оценку документу дают Федерация независимых профсоюзов России и Российский союз предпринимателей и промышленников. Внесение документа после экспертизы ожидается в июне.

По данным Министерства труда и социальной защиты РФ, более 10% трудоспособного населения нашей станы, а это порядка 5,6 миллиона человек, перешли на удаленный режим работы.

Поправками предполагается урегулировать время работы и отдыха сотрудника «на удаленке». Если иное не предусмотрено трудовым договором, то работник сможет самостоятельно устанавливать себе график. При этом компания и сотрудник определят график взаимодействий - когда работодатель может звонить или писать в мессенджерах. Если он сделает это не по форме или вне графика - работник сможет на них не реагировать. В случае острой необходимости - например, какой-либо чрезвычайной ситуации - сотрудника могут обязать работать сверхурочно, но только с его согласия - и тогда это время также должно оплачиваться дополнительно.

Депутат Госдумы Анатолий Литовченко также отметил важность инициативы. «Режим дистанционной работы существенно изменит многие процессы, работу большинства отраслей экономики. Предпосылки ко всему этому были и ранее, но кризис существенно ускорил все эти процессы», - заявил он.