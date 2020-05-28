«Зачем спасать малолеток с плохой генетикой», популярный телеведущий заявил, что не стоит собирать деньги на лечение больных детей

Аргументы Недели → Общество 13+

28 мая 2020, 12:31 [ «Аргументы Недели» ]

Популярный телеведущий и по совместительству историк моды Александр Васильев заявил, что собирать деньги на лечение больных людей вовсе не нужно, а вместо этого лучше поддержать индустрию моды, в частности модный дом Вячеслава Зайцева.

«Дом моды радует тысячи женщин, сотни тысяч женщин и Вячеслав Зайцев — это наша национальная гордость. Ребенок — больной или здоровый, радует пока только свою маму, папу и бабушку. Что вырастет — пока не знаем. Ребенок с ценою одной инъекции за 150 миллионов рублей в эпоху кризиса пандемии пока национальной гордостью не является. Лично я выбираю первый вариант», - написал он.

Речь шла о поддержке детей со спинальной мышечной атрофией, чьи родители собирают деньги на дорогостоящий укол препарата. Вот они-то и обратились за помощью к Васильеву в социальных сетях. И когда люди стали стыдить телеведущего за «фашистские высказывания», Васильев продолжил спор: "Вы что, считаете, что в целом не очень состоятельные, но милосердные и наивные люди России в эпоху коронавируса, безденежья и безработицы должны отдать последние средства не своей семье, соседям, старикам и пенсионерам, а малолеткам с плохой генетикой, которые еще младенцы, им нет и 2 лет?"

Подписчики до сих пор в шоке, они считают, человек, который позволяет ставить материальные ценности выше человеческой жизни, должен получить общественное порицание из точно не работать на телевидении.