Самые известные блогеры из Челябинской области

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28 мая 2020, 12:03 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Ирина Шейк. Фото - Instagram

Журналисты составили рейтинг популярных блогеров, родившихся в Челябинской области.

Как сообщает сайт «ЧелябинскСегодня», многие из участников рейтинга сегодня знамениты далеко за пределами России. Возглавила рейтинг модель мирового уровня Ирина Шейк. Напомним, девушка родилась в небольшом городке Челябинской области — Еманжелинске. Она училась в челябиснком экономическом колледже и начинала карьеру в агентстве «Светлана».

На втором месте — Дмитрий Масленников из Усть-Катава. Он открыл свой канал на youtube в 2014 году. Он публикует лайфаки на различные темы, стримы и влоги. Сейчас у Дмитрия Масленникова 7,87 миллионов подписчиков.

На третьем месте рейтинга — клипмейкер Алина Пязок. Она родилась в Челябинске и работала журналистом на телерадиокомпании «Восточный экспресс». Сегодня Алина живет в Санкт-Петербурге, она популярный клипмейкер. Сотрудничество с группой «Little Big» принесло ей всемирную популярность.

Также в топ-10 популярных блогеров вошли Наталья Краснова, Виталий Орехов, Настя Вафелька, Василий Трунов, челябинский Чистомэн, Алексей Текслер и Соня Гудим. Подробнее о звездах, которые начали свою карьеру на Южном Урале, можно прочесть здесь.