Москва производит в неделю более 260 тыс одноразовых халатов и бахил

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28 мая 2020, 11:20 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Столичные предприятия производят 260 тыс. единиц спецодежды для медиков каждую неделю. Об этом сегодня сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Предприятия Москвы производят в неделю более 260 тыс. одноразовых халатов и бахил. Четверть от этого объема выпускают четыре крупных производителя одежды, которые на время пандемии перепрофилировали свои мощности на пошив средств индивидуальной защиты для медработников», - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

По его словам, ежедневно столичные компании производят более 200 тыс. одноразовых халатов и свыше 60 тыс. хирургических бахил. Причем 70 тыс. единиц от этого объема приходится на компании, которые оперативно перепрофилировали свою деятельность.

«Перевод части легкой промышленности на изготовление средств индивидуальной защиты для медицинского персонала позволяет нам полностью обеспечивать потребности системы здравоохранения города и не зависеть от импортных поставок и изменения цен, а производителям — сохранить штат и доход своих сотрудников», — добавил заммэра.

По словам руководителя Департамента инвестиционной и промышленной политики Александра Прохорова, в городе реализуется полный цикл производства средств индивидуальной защиты — от изготовления спецматериалов с высокими барьерными свойствами до выпуска готовых изделий.

Глава Департамента подчеркнул, что все предприятия, перешедшие на производство спецодежды, соблюдают необходимые требования безопасности.