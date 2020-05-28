Поляки обвинили главу Россельхознадзора России в вымогательстве 500 тысяч долларов

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28 мая 2020, 09:56 [ «Аргументы Недели» ]

Российские чиновники вымогают у иностранцев деньги за возможность ввозить свою продукцию на рынок страны. Польские производители молочной продукции пожаловались в полицию на то, что глава Россельхознадзора России Сергей Данкверт потребовал у них 500 тысяч долларов.

В полицию обратился представитель польской компании «Млековита». По словам юриста компании, у президента «Млековиты» Даруша Сапиньски требуют крупное вознаграждение за то, чтобы их польскую «молочку» пускали в Россию – молоко, сметану, сыры. Участвует в вымогательстве, по словам представителя «Млековиты», аж сам глава федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Сергей Данкверт, а также его заместитель, сообщает канал "Baza".

Как утверждает представитель польской компании, встреча, на которой прозвучали эти требования, проходила ещё в конце прошлого года в деловом центре на Красной Пресне.