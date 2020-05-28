Врио главы Коми предлагает построить северянам новые квартиры в Сыктывкаре

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28 мая 2020, 09:41 [ «Аргументы Недели» ] Источник: pg11.ru

Врио главы Коми Владимир Уйба. Фото: Инстаграм врио главы РК

Врио главы Коми Владимир Уйба рассказал, что суть идеи состоит в том, чтобы не выдавать сертификаты на переселение, а предоставлять людям квартиры в новых домах, построенных, в том числе, и в столице того региона, где они проживают.

Руководитель региона напомнил, что в центре столицы Коми есть микрорайон, застроенный старыми «деревяшками». По его словам, ремонтировать их капитально уже бессмысленно. Уйба предлагает построить на их месте новые современные жилые дома, выделить в них квартиры тем, кто десятилетиям ожидает переселения с северных территорий республики.

«Ежегодно на переселение средства выделяются в лучшем случае 280 семьям, и чтобы переселить всех, нам потребуется 90 лет», – отметил врио главы Коми.

Предложение Уйбы поддержал региональный Кабмин.

Ранее сообщалось, что в Коми 22 населённых пункта оказались в зоне весеннего паводка.