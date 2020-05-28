В начале июня в Москве вновь откроются ярмарки выходного дня

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28 мая 2020, 08:55 [ «Аргументы Недели» ]

Ярмарки выходного дня, фото: соцсети

Ярмарки выходного дня в Москве возобновят работу в начале июня. Об этом накануне мэр столицы Сергей Собянин сообщил в блоге на своем персональном сайте.

«Возобновляют свою работу ярмарки выходного дня. Вероятно, первые из них будут открыты уже в пятницу, 5 июня 2020 года», - говорится в сообщении.

Мэр также поблагодарил работников торговых организаций за дисциплину и понимание. А отдельную благодарность выразил за оперативный переход в дистанционный формат, благодаря чему миллионы москвичей смогли получить все необходимые товары и услуги, не выходя при этом из дома.

«Просьба сохранять дистанционный формат и далее, ведь режим ограничения социальных контактов будет действовать еще какое-то время, и многим клиентам по-прежнему удобнее делать заказы онлайн», - написал Сергей Собянин.