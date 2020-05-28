«Газпром трансгаз Краснодар» помог кубанским семьям во время пандемии COVID-19

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28 мая 2020, 00:20 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Компания передала 2,5 млн. рублей фондам «Российский детский фонд» и «Кубанская семья».

Благотворительный фонд «Кубанская семья» и Краснодарское региональное отделение общероссийского общественного благотворительного фонда «Российский детский фонд» получили денежные средства от «Газпром трансгаз Краснодар». Деньги будут распределены среди пострадавших от коронавируса жителей Краснодарского края.

Компания также позаботилась и о своих работниках. Была оказана помощь сотрудникам воспитывающим несовершеннолетних детей, они получили материальную помощь от компании. Заработная плата и соцвыплаты были сохранены, сообщает служба по связям с общественностью и СМИ ООО «Газпром трансгаз Краснодар».