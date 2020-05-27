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27 мая 2020, 22:45 [ «Аргументы Недели» ]

Велопрокат, фото соцсети

Городской велопрокат 1 июня заработает в полном объеме. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин написал в блоге на своем персональном сайте.

«В полном объеме заработает городской велопрокат. Начиная с 10 апреля 2020 года пользоваться велосипедами могли только сотрудники курьерских служб. За 45 дней работы проката они совершили 260 тыс. поездок, доставляя москвичам продукты и другие товары первой необходимости. С понедельника 1 июня 2020 года брать велосипеды напрокат смогут все желающие», - написал Сергей Собянин.

Он отметил, что единственное условие для этого - необходимо пользоваться перчатками, либо после окончания проката провести дезинфекцию руля, ручек тормозов и других частей велосипеда, к которым вы прикасались руками.

«Самое лучшее - сделать и то, и другое. И, разумеется, регулярную дезинфекцию велосипедов будет обеспечивать оператор городского велопроката», - добавил мэр.