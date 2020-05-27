В Одинцовском округе прекратили подачу отопления

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27 мая 2020, 22:22 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Радио-1

фото: pixabey

В Одинцовском городском округе прекратили подачу отопления. До этого в муниципалитете по распоряжению губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва из-за похолодания возобновили подачу тепла в многоквартирных и жилых домах, а также на социальных объектах.

«Сегодня в Одинцовском округе мы отключили отопление в многоквартирных домах и на социальных объектах. Ранее из-за низких температурных значений нам пришлось возобновить подачу тепла во всех домах. Сейчас на территории нашего муниципалитета установилась более-менее теплая погода», – рассказал глава округа Андрей Иванов.