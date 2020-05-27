Собянин: Столичные клиники увеличат объемы оказания плановой медпомощи

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27 мая 2020, 21:57 [ «Аргументы Недели» ]

Увеличиваются объемы плановой медпомощи, фото: соцсети

Снижение нагрузки на медицину увеличит объемы плановой медпомощи. Об этом мэр столицы Сергей Собянин написал в блоге на своем персональном сайте.

«Снижение нагрузки на систему здравоохранения позволяет значительно увеличить объемы оказания плановой медицинской помощи. В ближайшие недели порядка 5 тыс. коек в городских и федеральных стационарах, временно перепрофилированных для лечения COVID-19, будет возвращено к обычному режиму работы», - говорится в сообщении.

Как подчеркнул Собянин, госпитализация на плановые койки будет осуществляться с соблюдением максимальных мер предосторожности. Пациенты в первые дни будут размещаться в отдельных обсервационных палатах и проходить полный курс обследований на коронавирусную инфекцию. А плановое лечение будет начинаться только лишь после получения отрицательных тестов.

«При этом будет сохранен достаточный резерв коронавирусных коек, которые могут быть использованы в случае ухудшения эпидемиологической ситуации», - уточнил мэр Москвы.