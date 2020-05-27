Собянин: с 1 июня начинается новый этап снятия ограничений

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27 мая 2020, 21:15 [ «Аргументы Недели» ]

С 1 июня москвичи смогут выходить на улицу для прогулок и занятий спортом, фото соцсети

Новый этап снятия ограничений начинается в Москве с 1 июня 2020 года. Об этом мэр столицы Сергей Собянин написал в блоге на своем персональном сайте.

«К работе вернулось более 300 крупных промышленных предприятий. Было возобновлено строительство жилья, детских садов, школ и других городских объектов. Одновременно мы ввели обязательные дополнительные санитарные требования к предприятиям и пассажирам общественного транспорта», - напомнил мэр.

Сергей Собянин подчеркнул, что в результате этот шаг не привел к ухудшению санитарно-эпидемиологической обстановки.

«Наоборот, количество выявляемых случаев заражения коронавирусом и внебольничной пневмонией продолжает снижаться. После выздоровления из больниц выписывается гораздо больше людей, чем вновь поступает на койки», - подчеркнул Серегей Собянин.

«С 1 июня 2020 года мы начинаем второй этап смягчения ограничений, в рамках которого возобновят работу многие предприятия торговли и сферы услуг, а жители города, хоть и с ограничениями, но смогут выходить на прогулки», - написал Сергей Собянин.

Сергей Собянин сообщил, что с понедельника, 1 июня, москвичи смогут выходить на улицу для длительных пеших прогулок и занятий спортом на свежем воздухе.

«С понедельника жители города могут выходить из дома для прогулок и занятий спортом. За небольшими исключениями для свободного посещения вновь будут открыты городские парки и зеленые территории. Разумеется, рост числа людей на улицах может увеличить риск инфицирования. Поэтому мы установили определенные правила совершения прогулок, а сам “прогулочный режим” вводится в порядке эксперимента — на две недели, с 1 по 14 июня 2020 года», — отметил Сергей Собянин.

Девять недель домашнего режима, по словам Сергея Собянина, не прошли даром. Благодаря этому удалось спасти тысячи жизней. Второй этап смягчения ограничений стал возможным потому, что снижение заболеваемости коронавирусом приобрело устойчивый характер. Но необходимо по-прежнему быть максимально осторожными. Поэтому одновременно с некоторыми послаблениями мэр Москвы подписал указ о продлении самоизоляции, пропускного режима и остальных ограничительных мер до 14 июня 2020 года.