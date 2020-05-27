СБУ похитила сдавшегося Киеву жителя Донбасса

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27 мая 2020, 19:51 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: доклад ООН

фото с Донбасса из архива автора

Украинские спецслужбы упекли за решетку сдавшегося по программе «Тебя ждут дома» жителя Донбасса. Потом его хотели обменять. Об этом говорится в докладе ООН.



Описанный в докладе ООН случай произошел в октябре прошлого года. Бывший военнослужащий с Донбасса уехал на Украину. Для этого он решил воспользоваться программой «Тебя ждут дома».

Эта программа адресован тем жителям ЛДНР, которые принимали участие в войне на Донбассе, но сами не воевали. Бывший военнослужащий позвонил на Украину, изъявил желание сдаться. Его заверили, что он может приехать на Украину. Никаких проблем у него, было обещано, не возникнет. Мужчина прибыл на контрольно-пропускной пункт «Марьинка» (это под Донецком).

На КПП мужчину похитили сотрудники СБУ. Он был перевезен в Мариуполь. Там у него выбивали признательные показания. Потом сдавшегося транспортировали в отделение СБУ в Северодонецке.

Воспользоваться программой «Тебя ждут дома» сдавшемуся не дали. Ему предложили подписать признательные показания и согласиться быть обменянным.

Украинские спецслужбы регулярно попадают в скандал. Они то запрещают концерты рэперов, то обнаруживают 1,5 тысячи предателей в своих рядах.