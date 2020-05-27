Москва: женщина признана виновной в вовлечении несовершеннолетнего в опасные действия

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27 мая 2020, 18:22 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТВЦ.RU

фото: pixabey

Жительница Москвы, которая "дала порулить" автомобилем ребенку, оштрафована на 50 тысяч рублей.

Елена Лапутина признала виновной по делу о "Вовлечении несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для жизни несовершеннолетнего", сообщили в пресс-службе Черемушкинского суда Москвы.

Ранее еще одна жительница Москвы взяла в каршеринг автомобиль и отправилась кататься по Москве. Затем она посадила за руль своего малолетнего сына. В это время на заднем сидении был еще один ее ребенок. Этот момент заснял видеорегистратор, установленный в машине.