Крымские музыканты планируют выступить на дне водохранилища

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27 мая 2020, 18:17 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Аргументы недели-Крым

Обмелевшее из-за засухи Симферопольское водохранилище, фото: соцсети

Автор скандального крымского проекта подтвердил, что идея жива и может дожить до полного дна водохранилища.

Появились слухи, что объявленное неделю назад выступление артистов крымской филармонии на высохшем дне Симферопольского водохранилища, не получило одобрения у властей Крыма, которые, якобы, не хотят потрафлять северному соседу, широко демонстрируя проблемы с водой.

Автор идеи, главный дирижер филармонии Денис КАРЛОВ рассказал «Аргументам недели – Крым», что задержка с продвижением проекта чисто эпидемиологическая и дело двинется дальше, как только будут сняты ограничения и можно будет проводить массовые мероприятия.

«На устном уровне ото всюду получены положительные ответы. Ждем письменных подтверждений», - пояснил КАРЛОВ.

Сам он никакого негатива в акции не видит, считает ее полностью позитивной, хотя признается, что если не удастся вовремя провести выступление, то делать это на полностью высохшем дне, если такое случится, будет неправильным с художественной точки зрения.

На реплику журналиста издания, что чем дальше тянется дело, тем ближе центр дна, КАРЛОВ хотя и рассмеялся, но ответил, что надеется на благополучный во всех отношениях исход.