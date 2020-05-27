Фанаты телеграм-канала забросали Google дымовыми шашками

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27 мая 2020, 19:01 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

фото с Донбасса из архива автора

Поклонники одного из телеграм-каналов атаковали московский офис корпорации Google. В этом признался автор самого телеграм-канала.

Поводом для акции стала внутренняя политика глобального поисковика. Google заблокировал фильм про Донбасс. Его произвел авторский коллектив одного из телеграм-каналов. Утверждается, что фанаты информационной площадки и пришли к московскому офису Google, а потом забросали его дымовыми шашками.

«YouTube открыл доступ к ранее заблокированному документальному фильму … после того, как подписчики проекта… закидали шашками штаб квартиру Google в Москве», — сообщили телеграм-каналы о произошедшем: «Необоснованные и предвзятые действия YouTube к медиаконтенту, раскрывающему правду о событиях на Донбассе, продолжают вызывать у общественности много вопросов. Все больше фактов говорит о том, что данная платформа ангажированная. Google научился распознавать язык дымовых шашек».

Вообще, эту новость хотелось проигнорировать. Потому что это больше похоже на хайп, который «подставляет» Россию. Закидать дымовыми шашками офис крупнейшей корпорации с аудиторией в сотни миллионов человек — это провокация скандала.

Подобное возможно, наверное, только в третьесортных странах. Ну, и на Украине еще. Там примерно так же ведут себя националисты.

Причем скандал с «дымовыми шашками» похлеще одной выходки кое-какого журналиста во время прямого эфира, когда тот подговорил своего знакомого на совершенно нелепейшую провокацию.

Вообще, на просторах интернет есть масса видеоплощадок, на которых можно разместить свою продукцию. Телеграм-канал мог опубликовать отснятый материал, например, на Youtube. Закидывать дымовыми шашками — это как заставить забрать твой товар покупателю, которому этот товар не нравится.

Автор этого текста не любит гречку. Ну, давайте, отравите его дымовыми шашками, чтобы заставить съесть гречневую кашу. А потом заставьте посмотреть этот самый фильм про Донбасс. Google он не нравится. Ну, и Господь с ним.

Если фильм хорош, ему Youtube не нужен. Youtube — это лишь как бумага, на которой написано произведение. Если произведение хорошее, его прочитают вне зависимости от того, на чьей бумаге оно напечатано.

Может вопросы, к самой продукции? Ее же можно показать в эфире какого-нибудь российского телеканала, а уже площадку федерального телеканала youtube не заблокирует. Или российские телеканалы этот фильм не хотят брать? Если не берут, то там тоже всему виной ангажированная редакционная политика?