Депутат МГД: Онлайн-обсуждения по реновации станут инструментом большего охвата жителей

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27 мая 2020, 17:38 [ «Аргументы Недели» ]

Депутат, МГД Александр Козлов, фото соцсети

Онлайн-обсуждения проектов реновации расширяют их аудиторию. Об этом и о новых форматах встреч и общения с москвичами, опыте дистанционной работы, полученном во время режима изоляции, и новых реалиях, в которых придется жить после пандемии рассказал в интервью ТАСС депутат, председатель комиссии Мосгордумы по государственному строительству и местному самоуправлению Александр Козлов.

Депутат отметил, что пандемия коронавируса нового типа внесла ряд изменений в привычную жизнь москвичей. Жители мегаполиса не только работают преимущественно дистанционно, пользуются онлайн-консультациями врачей, покупают продукты и вещи, не выходя из дома, но и участвуют в жизни города посредством видеоконференций и онлайн-голосований. В онлайн были переведены и общественные обсуждения о программе реновации, участвуя в которых горожане могут оказать непосредственное влияние на облик столицы.

Александр Козлов рассказал о том, как за эти два месяца изменилась его повседневная и профессиональная жизнь.

«Все — онлайн. Соцсети, электронная почта, Zoom и обычные телефонные звонки позволяли работать в привычном ритме и режиме. Много внимания уделял вопросам реновации. Вот на днях в режиме Zoom-конференции я отвечал на вопросы жителей поселения Десеновское, причем вместе с нами также на связи были представители Московского фонда реновации жилой застройки. Люди напрямую узнали все о возможностях покупки дополнительных квадратных метров при переезде по программе реновации, о полезных онлайн-инструментах, существующих на сайте фонда, о том, как можно следить за ходом строительства домов. Это была уже вторая такая онлайн-консультация по реновации, организованная по моей инициативе. В первый раз мы общались с жителями городского округа Щербинка. Продолжение обязательно последует — проведу такие встречи для жителей всех других поселений моего избирательного округа, участвующих в программе реновации», - сказал Аалександр Козлов.

Александр Козлов подчеркнул, что несмотря на отсутствие привычных очных встреч и обсуждений, жители конструктивно восприняли онлайн-формат общественных обсуждений.

«У многих есть определенное недоверие, опасение, что система вовремя не сработает и что-то будет не учтено. Привыкли к таким классическим, очным заседаниям и встречам, но сейчас условия пандемии заставляют онлайн-ресурсы активно развиваться. За последние два месяца онлайн-конференции, совещания, консультации, дистанционные приемы, заседания Думы и профильных комиссий входят в привычную жизнь. Конечно, когда меры будут сняты, традиционные форматы к нам вернутся. И все-таки москвичи уже несколько лет активно пользуются онлайн-ресурсами и влияют на жизнь города с помощью таких форматов. Например, три года назад тысячи домов вошли в программу реновации как раз с помощью голосования, в том числе и на сайте "Активный гражданин". В целом более 3 млн москвичей им пользуются. Много проектов по благоустройству были выбраны и реализованы с помощью онлайн-голосования. Именно жители выбирали и выбирают, что им важнее всего увидеть в том или ином районе», сказал он.

Аллекандр Козлов выразил мнение, что онлайн-формат общественных обсуждений сохранится после снятия в Москве действующих ограничительных мер, и станет действенным инструментом привлечения к диалогу большей аудитории и экспертов.

«Я бы не исключал, что голосование и прием жителей в онлайн-формате будут параллельными инструментами для большего охвата жителей, участников, экспертов, когда невозможно в одном месте собрать большое число людей. Дистанционные способы позволяют проводить общение-онлайн практически неограниченного числа участников. Публичные слушания классического формата проводятся в залах, которые могут вместить 300–500 человек, и это отчасти ограничивает права людей, которые хотят высказаться, ознакомиться с проектом, получить от экспертов ответы на вопросы. Онлайн-обсуждения — инструмент, который можно использовать при необходимости, как это получилось сейчас. Либо сочетать оба варианта. Сейчас мы за этим наблюдаем в рамках электронных голосований собственников в многоквартирных домах. Президент подписал поправки в Жилищный кодекс, которые упрощают проведение онлайн-голосований при общих собраниях в домах. В системе ЖКХ появляются удобные сервисы, которые позволяют жителям высказаться по всем насущным вопросам дома через приложения, гаджеты. В Москве, например, уже больше двух лет работает сервис "Электронный дом". Кажется, онлайн-формат войдет в привычную нашу жизнь, и это отторжение и недоверие, которые есть, сейчас уйдут. Мы, наверное, будем это воспринимать как нормы, не будем удивляться», - отметил Александр Козлов.