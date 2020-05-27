Специалисты рассказали, что россияне будут покупать новые телефоны осенью

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27 мая 2020, 17:42 [ «Аргументы Недели» ] Источник: НСН

Фото: pixabay.com

Согласно данным специалистов, продажи смартфонов в штуках в России в апреле сократились на 42% по сравнению с мартом, а по сравнению с апрелем 2019 года — на 24%.

Эксперт Леонтий Букштейн заявил, что в виду ограничений, связанных с пандемией коронавируса, россияне просто не имели возможности позволить себе тратить средства на новые смартфоны.

"Отрасль восстановится, но нескоро. Это не произойдет по щелчку пальцами. Потребуется время. Я думаю, не раньше осени. Когда люди вернутся к привычному стилю жизни, они станут наверстывать свои доходы и свои приобретаемые удовольствия", - добавил он.