Челябинские врачи показали расчетки с выплатами

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27 мая 2020, 17:32 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Скрин ведомости из паблика «Большой Челябинск»

В соцсетях появились фотографии расчетных листков медиков. Фотографии вызвали активное обсуждение пользователей, которых интересует получили ли врачи обещанные выплаты.

Как сообщает «МК Урал», скан расчетной ведомости врача-пульмонолога появился в паблике «Интересный Челябинск». В ведомости доплата за май месяц составила 80 тысяч рублей.

Согласно другим расчетным листкам, средний медицинский персонал получил доплату в размере 50 тысяч рублей, младший — 25 тысяч рублей. Подоходный налог с выплат не учитывается.

Водители скорых, перевозивших ковидных больных, получают федеральные и региональные доплаты в размере 25 и 6 тысяч рублей соответственно. Кроме того, региональные выплаты положены и врачам — по 10 тысяч рублей, а также среднему и младшему персоналу — по 5 тысяч рублей.

Власти города и области держат на контроле точность и своевременность начислений. Так, начальник управления здравоохранения Челябинска Наталья Горлова проводит ежедневные встречи с водителями скорых.

«Руководители всех медицинских организаций Челябинска по поручению главы города выделили ежедневно личные часы приема для всех работников, которым не ясно, как начисляются стимулирующие выплаты. Работа проведена качественно, потому что обращающихся становится с каждым днем меньше», - сказала Наталья Горлова.