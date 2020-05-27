Депутаты Мосгордумы приняли закон о запрете продажи алкоголя в барах и кафе менее 20 кв. м

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27 мая 2020, 17:31 [ «Аргументы Недели» ]

Продажа алкоголя в барах и кафе площадью менее 20 кв. м в жилых домах запрещена, фото соцсети

Депутаты Мосгордумы приняли закон о запрете продажи алкоголя в барах и кафе площадью менее 20 кв. м, расположенных в жилых домах. Такое решение было принято в ходе заседания.

«Мы должны бороться с бытовым алкоголизмом во всех его проявлениях. Наливайки - это не уютные минибары, как их пытаются представить лоббисты. Их существование в нынешнем виде формирует нездоровые привычки у жителей. Нормой для наших московских домов, многоквартирных домов, должны стать не «наливайки», а спортивные площадки. Нам нужен культ здорового образа жизни, а не распития алкоголя. К мнению жителей нужно прислушиваться обязательно. Я инициативу поддерживаю и призываю коллег также голосовать за принятие данного законопроекта», - сказала член комиссии по безопасности, спорту и молодежной политике Мария Киселева.

В свою очередь, председатель комиссии Кирилл Щитов отметил, что данный закон гарантирует московским предпринимателям определенный размер минимальной площади.

«Если мы сейчас не примем городской закон, то оставим бизнес в подвешенном состоянии, в опасениях, что Мосгордума планирует ввести какие-то дополнительные ограничения, особенно учитывая, что другие регионы планируют установить 50 квадратных метров в качестве минимальной площади зала обслуживания посетителей. Приняв наш городской закон, мы гарантируем московским предпринимателям, что для них минимальная площадь будет 20 метров. И это будет закреплено и в федеральном законе, и в московском», - сказал Щитов.

Также он добавил, что принятие федерального и московского законов предупредит продажу алкогольной продукции в небольших заведениях общепита, расположенных в многоквартирных домах в будущем.

В России с 5 мая 2020 года начал действовать федеральный закон, который устанавливает, что розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания в объектах организации общественного питания, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях, допускается в таких объектах общественного питания, как рестораны, бары, кафе, буфеты, имеющих зал обслуживания посетителей общей площадью не менее 20 кв. м.

Ранее законопроект был рассмотрен и поддержан комиссией Мосгордумы по безопасности, спорту и молодежной политике.