Бывший член ЦИК рассказала о том, как у россиян украли выборы

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27 мая 2020, 17:37 [ «Аргументы Недели», Николай ХОХЛОВ ]

фото: соцсети президент

К 26 мая президентом РФ подписаны все ключевые изменения, связанные с выборами в России, - введено голосование по почте и интернету, дополнительно ограничено право избираться во власть людям с судимостью, ужесточен порядок сбора подписей избирателей в поддержку кандидатов, расширены возможности для досрочного голосования. Все эти поправки, по мнению экспертов, делают легитимными процессы манипуляций, фальсификаций и репрессивного давления на оппонентов на любых будущих выборах.

Руководитель Центра законодательных инициатив, заслуженный юрист России Елена Дубровина с 1999 по 2016 год являлась членом Центральной избирательной комиссии России. Она считает, что теперь в связи с принятием новых поправок власть сможет поодиночке исключать из политического процесса активных участников протестных мероприятий, инкриминируя им нарушение порядка проведения акций вплоть до уголовной ответственности, а затем лишать их возможности выдвигать свои кандидатуры на выборах в течение многих лет.

«Выборы депутатов Мосгордумы прошлым летом показали, что с той процедурой изгнания представителей оппозиции из избирательного процесса, которая была тогда, люди - и прежде всего молодежь - мириться не хотят. Общество потребовало перемен от власти, выходя на улицы Москвы и других городов. И хотя власть насторожило это недовольство, на диалог она не пошла», - отмечает юрист.

По мнению Дубровиной, пользуясь безразличием основной части населения к выборам как таковым и к законности в целом, власть ранее ограничила право избираться людям с тяжкими статьями. Теперь же добавлено 55 новых составов преступлений по менее тяжким статьям - но это лишь затем, чтобы не допустить к выборам инакомыслящих и всех, кто способен на сопротивление произволу властей.

«Строго говоря, новые нормы - это ограничение не только пассивного, но и активного избирательного права, потому что кандидату раньше было достаточно указать свою судимость как факт биографии, а уже потом народ решал, нужен ли ему такой человек во власти. Теперь кто-то другой вместо избирателей решает, кому в принципе участвовать в выборах, а кому - нет», - поясняет эксперт, отмечая, что в настоящее время гражданин России оказывается ограниченным в конституционных правах в течение восьми лет после отбытия наказания: помимо необходимости трехлетнего погашения судимости, вводится пятилетний запрет на участие в выборах.

не менее, Елена Дубровина считает, что новая поправка протестную активность ограничить не сможет:

«Думаю, что молодые будут сопротивляться: я видела их летом в Москве на митингах - глаза у них горят. Они хотят честных и справедливых выборов. Они хотят жить в современной и цивилизованной стране».

Поправку, касающуюся введения повсеместного дистанционного голосования, юрист считает попросту циничной.

«Мое мнение, что доверие к выборам в России у людей сейчас минимальное, и значительная часть думающего общества понимает, что нужна радикальная реформа избирательной системы. А дистанционное голосование - это способ подкрутить нужный результат, - отмечает эксперт. - Даже если бумажное голосование, под камерами и с наблюдателями, фальсифицируется, то результат электронного голосования, где все скрытно, незаметно для обычных людей, под контролем властей, очевидно, будет тем, который нужен организаторам».

Проблема же досрочного голосования, по мнению Дубровиной, заключается в том, что его можно сделать полностью подконтрольным. Самым удивительным нововведением она считает возможность досрочного голосования вне помещения, в том числе на придомовых территориях, на территориях общего пользования и в иных местах.

«Я называю это вертолетным голосованием: члены комиссии как коробейники приходят к вам во двор с ящиком для бюллетеней и предлагают всем без разбора, не хотите ли вы проголосовать. Контроль со стороны общественности за всем этим даже представить невозможно», - подчеркивает юрист, добавив, что «выборы делают чисто номинальной процедурой, чтобы отчитаться, что они вообще были».

Эксперт считает, что россиянам необходимо требовать от власти проведения реформы избирательной системы, которая сможет обеспечить реальные и честные выборы и вернуть к ним доверие.