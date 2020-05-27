Выборы в Рижскую думу: в воскресенье веселье, а в понедельник похмелье

Аргументы Недели → Общество 13+

27 мая 2020, 16:45 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Рижская дума, фото соцсети

В конце лета (29 августа), если все пойдет «как надо» и не случится, знаете, «то поноса, то золотухи», состоятся выборы в Рижскую думу. Пока предвыборный процесс идет тихо. Видать, кандидаты еще «не раскачались». Кроме одной партии! Впереди «планеты всей» партия «Согласие».

Ой, реально сложно простому рижанину понять то, что хочет «донести» до народа партия «Согласие». Намедни, экс-мэр Риги Нил Ушаков выступил с пламенно-обеспокоенной речью о том, что внеочередные выборы могут пройти сложно из-за коронавируса.

«Как эти выборы будут организованы чисто технически? Могут вообще проходить не один день, а несколько», -сетует экс-мэр.

Странные мысли у г-на Ушакова и его партии!

Позвольте, в условиях коронавируса большинство рижан остались без работы, повально закрывается малый бизнес, люди задолжали оплату за коммунальные услуги, общественный транспорт стал для ВСЕХ платный, кругом долги! А тут выходит экс-мэр Нил Ушаков – весь в белом и давай «втирать» рижанам про технические проблемы на выборах! Совсем Нил Валерьевич «оторвался» от реальной жизни!

Впрочем, его «соратник» по партии и по деньгам Андрей Козлов «исправил» ошибку Нила Валерьевича: высказался по поводу бесплатного проезда. Пенсионерам, конечно. Да «ещо» как высказался! Пусть простит меня г-н Козлов, но сложилось такое впечатление, что данная речь была или после сильного возлияния вечерком, или после «опохмелки» с утра. Судите сами.

«Вернуть бесплатный проезд пенсионерам и всем другим категориям могут и должны только те, кто вводил эту практику. Это «Согласие»,- заявил г-н Козлов.

Дальше – смешнее…

«В качестве своей предвыборной программы мы можем сказать только одну фразу – будем продолжать сегодня делать все то, что делали!»

Это как? А что вы делали? Разберемся! Пока по деньгам!

Напомним о «многострадальном» транспортном предприятии «Ригас Сатиксме». Пока латвийские правоохранительные органы «ищут» те миллионы предприятия, которые «исчезли» при «царьке» Ниле Ушакове, а латвийцы «отстегивают» со своих налогов проценты в пользу данного предприятия, всплыли новые факты! Оказывается, у транспортного предприятия «Ригас Сатиксме» была своя газета. Что-то вроде многотиражки. Кто об этом знает? Узкий круг, конечно. Рижане особо и не в курсе были! Но, любая газета требует финансовых вложений. А вот тут самое интересное: приблизительно на эту «популярную» газету было истрачено приблизительно от 300 000 до 700 000 евро. Кем? Членом партии «Согласие». Вспомним, что говорил Лаврентий Павлович Берия: «За каждым поступком стоит человек». Так, кто же стоял за «богатой» газетой?

Комментарии латвийского политолога Филиппа Раевского: «Стоял за всем этим член партии «Согласие» Андрей Козлов. Я точно не могу сказать по поводу финансов, но они были очень приличные. И такой «подарок», как газета сделал г-ну Козлову г-н Ушаков. Зачем? Так очевидно же! Зарабатывал г-н Козлов на этом. Думаю, что хорошо зарабатывал. Но меня удивляет (представьте себе!) то, с какой наглостью «эти товарищи» рассказывают, что вернут бесплатный проезд. Как? А почему же раньше не вернули? Пустые слова. Г-н Михаил Каменецкий ясно сказал: «Мы можем сказать только одну фразу – мы будем продолжать сегодня делать все то, что делали». Ничего! Смешно, но у партии нет ни плана, ни повестки дня, а только слова. Смешно видеть, как они «хвостом» бегут за партией «Честь служить Риге» и повторяют за Буровым, Америксом их слова. Ну, уважайте же себя! Что касается Ушакова, то он, конечно, волнуется: авторитет падает, плана никакого нет, «евродепутатство» может закончится… А что дальше? Кто его еще, на следующий срок, «посадит» в кресло евродепутата? Мизерный шанс. Да и следствие с махинациями еще не закончено. Вот и цепляется за соломинку. Пока он еще может «торговать» лицом. Да и то со скрипом. Он же не общается «лицом к лицу» с избирателями. И дело тут не в коронавирусе. Нил Ушаков был единственным мэром, который отменил прием граждан! К любому мэру Риги можно было записаться на прием, а к Ушаковы – нет. Почему? Видимо решил, что не царское дело «челобитную» принимать от людей».

Продолжение следует…