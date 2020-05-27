Депутаты ЗСК предлагают упростить процедуру страхования урожая садов

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27 мая 2020, 16:26 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

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Одним из рассмотренных на 38-й сессии ЗСК вопросов стало обращение краевых законодателей к министру сельского хозяйства РФ Дмитрию Патрушеву. Кубанские парламентарии попросили его упростить для сельхозпредприятий процедуру страхования урожая многолетних садов с учетом климатических условий регионов.



Документ представил вице-спикер, председатель аграрного комитета ЗСК Александр Трубилин. Он пояснил, что в этом году в период цветения плодовых деревьев и распускания бутонов в крае фиксировались аномальные заморозки. В отдельные утренние часы температура воздуха опускалась до 11 градусов ниже нуля. Что, в свою очередь, стало причиной гибели почек и завязей. В некоторых местах - стопроцентной. По данному факту соответствующим распоряжением губернатора Кубани Вениамина Кондратьева в регионе, напомним, был введен режим ЧС.



По оценке экспертов, в этом году ожидается существенное снижение урожая косточковых и семечковых. При этом многие садоводческие агропредприятия не застраховали урожай по причине сложности критериев оценки страховых рисков.



— Этой весной стихия нанесла серьезный удар по кубанским садам. Многие крупные и средние предприятия уже прогнозируют серьезные убытки, а некоторые и вовсе могут оказаться на грани банкротства. Нашим садоводам потребуется помощь. К сожалению, возвратные заморозки — достаточно частое для Кубани явление. Аграриям нужно быть готовым к таким катаклизмам, активнее страховать свои посадки, чтобы не оказаться на грани разорения, — прокомментировал принятие документа спикер ЗСК Юрий Бурлачко.



Подводя итог обсуждения вопросов АПК на сессии краевого парламента, губернатор Кубани Вениамин Кондратьев отметил важность помощи, оказываемой в сложившейся ситуации аграриям со стороны государства. При этом он подчеркнул: Краснодарский край должен остаться житницей, несмотря на все погодные катаклизмы. Глава региона выразил уверенность, что федеральный центр поддержит кубанских селян в их просьбе по пролонгированию на год тех льготных кредитов, которые субсидируются правительством за счет средств федерального бюджета. По мнению губернатора, краю также надо подумать над созданием подушки безопасности для местного агропромышленного комплекса.