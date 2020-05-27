Новый закон о ветеринарном благополучии принят в ЗСК

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27 мая 2020, 16:24 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Фото: соцсети

На пленарном заседании в окончательном чтении депутаты одобрили закон о ветеринарном благополучии. Документом предусмотрено проведение ряда дополнительных мероприятий по контролю за эпидобстановкой в регионе.



Помимо этого, нормативный правовой акт (НПА) структурирует взаимоотношения между краевыми и федеральными ведомствами, ответственными за нераспространение эпизоотии на Кубани.



С содержанием законопроекта коллег ознакомил вице-спикер, председатель аграрного комитета ЗСК Александр Трубилин.



С 1998 года полномочия регионального ветнадзора регулировались на Кубани профильным НПА. Но с недавнего времени они были переданы на федеральный уровень, их предлагалось значительно сократить. Соответственно, возможность контролировать эпидемиологическую обстановку у ветеринарной службы Краснодарского края в дальнейшем была бы серьезно ограничена. Но благодаря позиции Законодательного Собрания краснодарского края по этому вопросу удалось найти компромиссное решение. Спикер регионального парламента Юрий Бурлачко неоднократно подчеркивал, что сохранение краевой ветслужбы в том виде, в каком она есть сейчас, является для кубанских законодателей приоритетной задачей.



По словам Александра Трубилина, документ прошел все необходимые процедуры согласования с профильными структурами и экспертным сообществом, а также получил положительное заключение губернатора Кубани.



Законопроектом, в частности, предусмотрены мониторинг всех личных подсобных хозяйств, занимающихся выращиванием и содержанием скота, принятие отдельных мер по охране территории региона от заноса инфекций, профилактика и ликвидация особо опасных карантинных заболеваний животных, урегулирование правоотношений с учреждениями, подведомственными департаменту ветеринарии, и проведение противоэпизоотических мероприятий, обязательных для исполнения хозяйствами всех форм собственности.



По итогам обсуждения законопроект был принят сразу в двух чтениях.



Комментируя документ, спикер ЗСК отметил, что сегодня для животноводства в регионе сделано многое. И рисковать достигнутыми результатами нельзя.



— Мы видели, как ранее вспышки птичьего гриппа, свиной чумы буквально за неделю-другую уничтожали труд многих лет. Поэтому эпизоотическая ситуация должна быть на постоянном контроле, все ведомственные службы должны работать согласованно, во взаимодействии с органами местного самоуправления и владельцами личных подсобных хозяйств. Без надежной системы обеспечения ветеринарного благополучия - такой, какую предусматривает принимаемый нами закон, — у кубанского животноводства не будет гарантированных перспектив дальнейшего роста, — обозначил свою позицию Юрий Бурлачко.