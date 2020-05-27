Как поддержать технопарки на Кубани

Аргументы Недели → Общество

27 мая 2020, 16:22 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

На 38-й сессии ЗСК депутатами были поддержаны изменения в закон «О промышленной политике в Краснодарском крае». Ими устанавливаются дополнительные требования к управляющей компании промышленного технопарка. Также их предлагается распространить и на субъекты деятельности в сфере промышленности, использующие объекты технологической инфраструктуры и промышленной инфраструктуры, находящиеся в составе промышленного технопарка.



Информацию о сути вносимых в закон изменений представил вице-спикер Сергей Алтухов. Цель установки дополнительных требований – применение мер стимулирования за счет средств краевого бюджета. Как отметил на сессии губернатор Кубани Вениамин Кондратьев, очень важно не ошибиться в приоритетности поддержки тех отраслей и предприятий, которые могут сейчас быстро восстановиться и стать локомотивами для всей экономики. Чтобы воспользоваться финансовой поддержкой региона, вышеуказанным компаниям необходимо состоять на налоговом учете на территории Краснодарского края, не находиться в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства, не иметь неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах. — Развитие отрасли промышленности – один из важнейших приоритетов в экономической политике органов региональной власти. Край всегда уделял этому большое внимание – шло создание промышленных парков, образован Фонд развития промышленности. А сейчас, когда вся наша экономика оказалась под воздействием тяжелых последствий пандемии коронавируса, необходимость в стимулирующей поддержке отрасли важна, как никогда. С принятием этого закона управляющие компании промышленных технопарков смогут получить за счет имущества и бюджетных средств края поддержку своей деятельности», – прокомментировал спикер ЗСК Юрий Бурлачко. Данный закон принят в первом чтении. Парламентарии рассчитывают, что работа в данном направлении позволит развивать новые индустриальные модели, призванные повысить качество предложений для потенциальных инвесторов.