Опубликовано открытое заявление объединения независимых СМИ из-за угроз в адрес сотрудницы красноярской телекомпании

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27 мая 2020, 16:16 [ «Аргументы Недели», Анастасия Нечепурнова ]

Фото: VK

25 мая 2020 года в социальной сети «ВКонтакте» на личной странице сотрудницы телекомпании ТВК (Красноярск) Марии Бухтуевой были размещены угрозы в ее адрес. Объединение независимых СМИ «Синдикат-100» требует установить личность виновного и привлечь его к ответственности.

«Бухтуева, с*** лживая, мы тебе язык вырвем, мразь и в ж*** тебе же, засунем. И нам п**** на ментов. Вот теперь ходи и оглядывайся: "арматурка Кашина" отлично прочищает остатки мозгов у таких как ты, лживых тварей! (орфография и пунктуация автора сохранены)», – написал на странице Марии пользователь с ником Василь Клименко.

Угрозы опубликованы под репостом материала «Новой газеты», в котором главные редакторы нескольких изданий рассказывают о претензиях к ним Генпрокуратуры и Роскомнадзора в ситуациях, когда СМИ откровенно говорят о проблемах, вызванных пандемией коронавируса.

В связи с этим Объединение независимых СМИ «Синдикат-100» требует установить личность виновного и привлечь его к ответственности. Мария уже написала заявление в полицию.

Обращение

Мы считаем, что нарушена часть 2 статьи 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, совершенное по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы, а равно в отношении лица или его близких в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности или выполнением общественного долга».

Мы уверены, что причина угроз кроется не только в указанной публикации. Неприязнь вызывает профессиональная и человеческая позиция как журналиста Бухтуевой, так и телекомпании ТВК, главным редактором которой является наша коллега.

Мы не считаем эти угрозы пустыми словами неуравновешенного хама. Слишком часто в России вслед за ними журналиста настигает та самая «арматурка», а то и пуля. Мы всерьез обеспокоены безопасностью Марии и ее родных и будем пристально следить за развитием ситуации.

Полагаем, что для органов правопорядка, в способности которых пресечь нарушение закона некто Клименко сомневается, было бы делом чести доказать обратное.

«Новая газета» отправила официальные обращения с просьбой изучить ситуацию с угрозами журналисту Марии Бухтуевой в Следственный комитет, МВД, Союз журналистов России и пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову.