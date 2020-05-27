Карантинная удалёнка спасёт малые города России и разгрузит столицу

Аргументы Недели → Общество 13+

27 мая 2020, 15:40 [ «Аргументы Недели» ]

Эпидемия коронавируса может развернуть потоки миграций. Не в Москву с её бешеными ценами будут стремиться, а в дивный городок Мосальск в 80 км западнее Калуги или в другой прекрасный городок, коих в России немало.



До эпидемии в голове работодателя жила уверенность, что только с 9 до 18 часов под всевидящим оком начальства может трудиться русский человек. И никогда бы хозяин не рискнул дать сотрудникам вольную, но коронавирус заставил перевести почти всех на удалёнку. И оказалось, что от этого только лучше: никто не просиживает полдня в курилке, да и на драгоценной аренде офиса можно сэкономить. А заодно и нанять персонал из Пензы втрое дешевле.



Конечно, далеко не весь бизнес выйдет из эпидемии, восхваляя удалёнку. Официантов ресторана или строительный трест не оставишь дома черепить компьютеры. А кто-то решительно не может без кнута организовать свою работу на дому, где есть пиво, кексы и сериалы. Но мода на дауншифтинг явно расцветёт новыми красками, тем более что исход обеспеченных специалистов из городов наметился задолго до эпидемии. А сегодня, когда сотни тысяч москвичей и петербуржцев всю весну прожили под Псковом, Торопцом и Бежецком, многие распробуют неспешный провинциальный кайф. В большинстве медвежьих мест только рады принять образованных и вежливых горожан.



Обратить горожан к прелестям российской глубинки может и банально материальный вопрос. Народ на карантине обеднел – это факт. Многие готовы съехать со съёмных квартир в область при сохранении городской зарплаты. Сегодня многое меняется, и к этому давно шло: Россия за МКАДом не должна выглядеть Танзанией.



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