Депутаты ЗСК добиваются ввода квот на вывоз ценной древесины за пределы РФ

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27 мая 2020, 15:20 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

На 38-й сессии ЗСК одобрено обращение депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края к Министру промышленности и торговли Российской Федерации Денису Мантурову по вопросу введения квот на отдельные виды лесоматериалов ценных твердолиственных пород, вывозимых за пределы территории Российской Федерации. Документ разработан по предложению краевого департамента промышленной политики профильным комитетом ЗСК, возглавляемым вице-спикером Сергеем Алтуховым.



— За прошлый год из Краснодарского края экспортировано более 50 тысяч кубических метров древесины, в том числе в Китай и Турцию. С целью развития промышленного потенциала края и привлечения новых инвесторов в деревообрабатывающую отрасль региона предлагаем инициировать принятие правительством РФ решения об установлении квот на вывоз ценных твердолиственных пород древесины, – сказал Сергей Алтухов.



В обращении отмечается нехватка сырья для производства продукции из древесины отечественными предприятиями.



—Вопрос квотирования экспорта ценной древесины назрел давно. Спрос на нее во всем мире высок и продолжает расти. Но сегодня сложилась ситуация, когда в погоне за нынешней копейкой можно упустить завтрашний рубль. Отправляя все большие объемы древесины ценных пород на экспорт, мы оголяем наш рынок лесоматериалов. И тем самым лишаем перспектив многие наши предприятия, в первую очередь мебельщиков. Мое личное мнение – на экспорт должен идти не лесоматериал, а продукция глубокой переработки, та, которую здесь, на Кубани, произведут наши предприниматели, – прокомментировал Юрий Бурлачко.



Действующих деревообрабатывающих предприятий в крае более тысячи. Нехватка лесоматериала для них обусловлена также присвоением лесам края категории «защитных», запретом сплошных промышленных рубок, истощением запасов так называемой «деловой» древесины. Особенно остра нехватка древесины ценных твердолиственных пород – бук, граб, дуб.