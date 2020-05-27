Гарантийную поддержку предпринимателям прописали в региональном законе

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27 мая 2020, 15:18 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

На 38-й сессии приняты изменения в краевой закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в Краснодарском крае». Информацию по законопроекту на сессии представил вице-спикер ЗСК, председатель профильного комитета Сергей Алтухов.



По его словам, документом предлагается дополнить формы государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) и организаций, образующих инфраструктуру поддержки МСП, гарантийной поддержкой. Предложенными поправками краевой закон приводится в соответствие с федеральным.



— Малый и средний бизнес сильно пострадал от распространения коронавирусной инфекции. Последствия могут оказаться печальными для многих его предприятий, которые остро нуждаются в кредитных и иных финансовых ресурсах. Предоставление гарантийной поддержки поможет им продержаться в трудный период. Мы должны помочь нашим предпринимателям. Вчера, 26 мая, был их профессиональный праздник – День российского предпринимательства. Но одних теплых слов и поздравлений в нынешней ситуации мало. Подкрепляя слова делом, мы принимаем эти поправки в краевой закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в Краснодарском крае, – сказал спикер ЗСК Юрий Бурлачко.



Гарантийная поддержка предусматривает предоставление поручительств или независимых гарантий по обязательствам субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов МСП, основанным на кредитных договорах, а также договорах займа, финансовой аренды и т.д.