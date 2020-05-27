Внесены изменения в региональное избирательное законодательство

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27 мая 2020, 15:17 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

На 38-й сессии депутаты кубанского парламента приняли закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Краснодарского края», внесенный в качестве законодательной инициативы избирательной комиссией Краснодарского края.



Председатель комитета ЗСК по вопросам законности, правопорядка и правовой защиты граждан Андрей Горбань пояснил, что законопроект содержит поправки в пять региональных законов. Эти законы регламентируют порядок подготовки и проведения на территории Краснодарского края региональных и муниципальных выборов, краевого и местного референдума, порядок отзыва главы администрации (губернатора) региона. Также речь идет о поправках в законы об избирательной комиссии Краснодарского края и о системе избирательных комиссий Краснодарского края, которыми уточняется порядок применения действующих правовых норм.



Часть изменений вызвана необходимостью приведения отдельных положений законов Краснодарского края о выборах, референдумах и отзыве губернатора в соответствие с действующим федеральным законодательством.



Так, устанавливается, что при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации в соответствии с Федеральным законом «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» при наличии угрозы жизни и (или) здоровью избирателей, участников референдума предусматривается возможность отложения голосования, а также установлен субъект принятия такого решения и порядок его принятия.



В целях создания условий для защиты здоровья избирателей при участии в голосовании, создания максимального удобства для реализации гражданами Российской Федерации избирательных прав проектом закона предусматривается, что голосование избирателей, которые проживают (находятся) в населенных пунктах и иных местах, где отсутствуют помещения для голосования и транспортное сообщение с которыми затруднено, может быть проведено досрочно вне помещения для голосования в порядке и сроки, установленные Центральной избирательной комиссией Российской Федерации, а заявление избирателя о предоставлении ему возможности проголосовать вне помещения для голосования может быть подано с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)».



Спикер ЗСК Юрий Бурлачко отметил, что принимаемый закон – важное явление в общественно-политической жизни края.



- Избирательной комиссией Краснодарского края проделана большая работа по кодификации норм избирательного процесса. За последнее время внесено значительное количество изменений в федеральное избирательное законодательство. Необходимость принятия краевого закона в целом сегодня связана с тем, что, если выборы назначены, потом поздно будет вносить какие-либо изменения. Они будут учтены только на следующие выборы через пять лет. Как мы услышали, рассматриваемый краевой закон предусматривает изменения сразу в пять действующих законов и учитывает все изменения федерального законодательства, – сказал Юрий Бурлачко.



После обсуждения депутаты приняли краевой закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Краснодарского края» в целом.