Синоптики дали прогноз погоды в Москве на начало лета

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27 мая 2020, 15:28 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

погода, фото: pixabay.com

Синоптики дали прогноз погоды в Москве и Подмосковье на начало лета. Татьяна Позднякова, главный специалист столичного метеобюро, рассказала, что начало лета будет «довольно прохладным».

По данным специалиста, на погоду в первых числах июня повлияет северный ветер и атмосферный фронт.

Позднякова пояснила, что по периферии антициклона в столичном регионе продолжится адвекция холодного воздуха. С 1 июня по ночам температура воздуха составит от плюс 4 до плюс 9 градусов. Дневная температура не поднимется выше плюс 16 градусов. Термометры покажут 11-16 градусов выше 0. Эти значения температур для лета низковаты. Погода будет облачная, также сказала Позднякова. Синоптик порадовала, что «такое ненастье и холодная погода» надолго не задержатся.

По ее прогнозу, 5—6 июня температура воздуха в столичном регионе вновь повысится и составит около плюс 20 градусов в дневные часы.