Депутаты обсудили меры для поддержки медработников

Аргументы Недели → Общество

27 мая 2020, 15:14 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

В ходе 38-й сессии законодатели обсудили внесение изменений в статьи 1 и 4 краевого закона «Об установлении специальностей и муниципальных образований, на территории которых гражданам, работающим по основному месту работы, предоставляются земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, в безвозмездное пользование».



С документом коллег ознакомил вице-спикер, председатель комитета по вопросам имущественных и земельных отношений Сергей Усенко. По результатам проведенного региональным минздравом мониторинга предлагается внести изменения в данный закон в части актуализации специальностей в сфере здравоохранения, по которым работающим гражданам возможно предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, в безвозмездное пользование. Дополнительно устанавливается положение о том, что в случае, если гражданин в течение срока безвозмездного пользования таким участком зарегистрировал право собственности на жилой дом либо не завершенный строительством жилой дом на этом земельном участке, то на основании соответствующих документов уполномоченным органом местного самоуправления по соглашению сторон принимаются решения о досрочном расторжении договора безвозмездного пользования земельным участком и о продаже участка либо его аренде до истечения срока безвозмездного пользования этим участком. Это положение будет применяться и в отношении работников отрасли образования. — Наша задача – сначала сократить, а затем и вовсе ликвидировать кадровую нехватку медицинского персонала на всей территории Краснодарского края. Это непросто. Но мы будем делать все возможное, чтобы привлекать к нам нужных специалистов. Для этого необходимо создавать для них условия достойной и комфортной жизни на Кубани, – подчеркнул, комментируя принятый документ, Юрий Бурлачко. По словам спикера, сейчас в законе уточняется перечень муниципалитетов, испытывающих нехватку в специалистах определенного профиля. А также номенклатура специальностей, представители которых будут иметь право на предоставление земельного участка с дальнейшей возможностью получения его в собственность.