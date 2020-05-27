Поправки в закон упростят деятельность предпринимателей

Аргументы Недели → Общество

27 мая 2020, 15:13 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Документ, призванный облегчить работу предпринимателей, принят сегодня в первом чтении на 38-й сессии кубанского парламента. Изменения в краевой закон «Об организации деятельности розничных рынков, ярмарок и агропромышленных выставок-ярмарок на территории Краснодарского края» внесены по инициативе главы региона Вениамина Кондратьева с учетом практики применения и предложений предпринимательского сообщества.



Вице-спикер ЗСК, председатель профильного комитета Сергей Алтухов рассказал о том, что документом предлагается упростить процедуру получения согласия собственника земельного участка (объекта имущественного комплекса), находящегося в муниципальной собственности, на территории которого предполагается проведение ярмарки, возложив эту обязанность на органы местного самоуправления.



При этом устанавливается, что неисполнение организатором ярмарки письменных обязательств по оборудованию ярмарочной площадки подъездами для погрузочно-разгрузочных работ является основанием для досрочного прекращения действия выданного ранее разрешения администрации муниципального образования о проведении ярмарки.



По словам вице-спикера ЗСК, разработчики проекта закона предложили сузить основания для отказа в проведении ярмарки. Теперь им служит наличие информации краевого департамента потребительской сферы о неуплаченном организатором ярмарки в установленный срок административном штрафе за нарушения регионального законодательства в сфере организации ярмарок. Документ дополнен и правом организаторов ярмарки или выставки-ярмарки размещать на территории ярмарки автолавки, автомагазины или автоцистерны в порядке, определенном организатором ярмарки, выставки-ярмарки.



— Закон начнет работать через 90 дней, чтобы за этот период были приняты акты органов местного самоуправления и порядки организаторов ярмарок по автолавкам, автомагазинам, — подчеркнул Сергей Алтухов.



Комментируя принятое решение, председатель ЗСК Юрий Бурлачко отметил, что ярмарка – это одно из самых востребованных мероприятий, которого ждут все – и продавцы, и покупатели. Как считает глава парламента, такой формат торговли отражает лицо Кубани, по внешнему виду выставок и ярмарок приезжие и отдыхающие судят о Краснодарском крае.



— Здесь люди могут напрямую приобретать товары у производителя, здесь наш малый бизнес может реализовывать свою продукцию. Поэтому нам необходимо отслеживать порядок и характер их проведения, держать его на контроле и совершенствовать по мере необходимости. Вносимые в краевой закон изменения должны повысить ответственность участников ярмарки и тем самым повысить качество ярмарочной торговли, – подытожил председатель Законодательного Собрания края Юрий Бурлачко.