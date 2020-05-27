Утверждены памятные знаки для городов, носящих почетные звания

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27 мая 2020, 15:11 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Депутаты ЗСК на 38-й сессии приняли изменения в статьи 7 и 9 Закона Краснодарского края «О почетных званиях населенных пунктов Краснодарского края».



По словам председателя комитета ЗСК по вопросам законности, правопорядка и правовой защиты граждан Андрея Горбаня, в соответствии с поправками Законодательное Собрание наделяется полномочием по утверждению описания стелы, посвященной присвоению населенным пунктам региона почетных званий «Город воинской доблести», «Станица воинской доблести», «Рубеж воинской доблести».



Полномочие по утверждению эскизных проектов памятных знаков, знаков отличия, мемориальных и иных объектов, посвященных присвоению почетного звания (за исключением стел) в целях информирования населения о присвоении почетного звания, предлагается сохранить за краевым организационным комитетом «Победа».



Также на этой сессии было принято постановление, в котором утверждены описание и рисунок стелы.



— В крае пополняется список населенных пунктов, носящих почетные звания. Есть «Города воинской доблести», «Рубеж воинской доблести». Считаю правильным привести к единообразию стелы в каждом таком населенном пункте. Должна быть строго выдержанная стилистика этих памятных знаков. Для жителей Кубани они будут напоминанием о героическом прошлом. А для наших гостей, тех, кто не знаком с историей края, – они станут рассказом о том, какие значимые события здесь происходили в годы Великой Отечественной войны, – прокомментировал принятый документ Юрий Бурлачко.