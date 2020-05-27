Депутаты ЗСК выступают за ограничение продажи никотинсодержащей продукции

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27 мая 2020, 15:09 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

На 38-й сессии депутаты ЗСК приняли обращение к Председателю Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Вячеславу Володину, в котором говорится о правовом регулировании ограничения оборота никотинсодержащей бестабачной продукции.



Как отметил председатель комитета ЗСК по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения Николай Петропавловский, в настоящее время законом запрещена торговля насваем и сосательным табаком (снюсом). Вместе с тем наличие конкретной и исчерпывающей формулировки в отношении продукции, содержащей в своем составе табак, послужило основанием для появления и распространения в РФ жевательных и сосательных никотинсодержащих смесей без содержания табака, запрет на их розничную продажу законодательством пока не установлен. Эта продукция выпускается в том числе в форме жевательного мармелада, леденцов, жевательных резинок, «фруктовых» смесей и конфет с различными вкусовыми добавками. Популярность такой никотинсодержащей продукции среди школьников и подростков растет благодаря привлекательной упаковке и удобству использования, её употребление почти незаметно для окружающих, а реализация довольно часто осуществляется около школ и других детских образовательных учреждений.



Употребление этих веществ дает очень стойкий токсический эффект и приводит к довольно серьезным интоксикационным расстройствам. По мнению депутатов, необходимо как можно скорее ввести запрет на данную продукцию.



Спикер ЗСК Юрий Бурлачко прокомментировал принятие данного документа.



- Совсем недавно по инициативе губернатора на внеочередной сессии мы принимали закон об ограничении продажи снюсов в регионе. Но жизнь не стоит на месте, в продаже появляются аналогичные продукты, чтобы «закрыть» свободную продажу полного их перечня, мы снова принимаем обращение. Необходим федеральный закон, учитывающий все названия подобной продукции и ограничивающий их свободную продажу. Закономерно, что все комитеты поддержали сегодняшнее обращение. Мы должны заботиться о жизни и здоровье подрастающего поколения, – сказал Юрий Бурлачко.