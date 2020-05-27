Поддержка населения и бизнеса на Кубани в период пандемии достигла 18,5 млрд

Аргументы Недели → Общество

27 мая 2020, 15:07 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

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Об этом заявил Вениамин Кондратьев в ходе сессии ЗСК. Мероприятия в дистанционном формате прошло под председательством спикера регионального парламента Юрия Бурлачко.



Губернатор отметил, что по прогнозам бюджет Краснодарского края в этом году может недополучить 30 млрд рублей. В июне будут проведены необходимые в связи с этим корректировки расходов.



– Но все социальные обязательства, обязательства перед людьми мы выполним. Вместе с вами мы уже приняли решения поддержать бизнес, докапитализировали фонды поддержки бизнеса, предоставили льготы на 4,5 млрд рублей, отсрочки по платежам – до 10 млрд рублей. Выплатили по три тысячи рублей на каждого ребенка семьям, где родители потеряли работу. Это огромные суммы. Объем поддержки в целом составил 18,5 млрд рублей, – сказал Вениамин Кондратьев.



Сейчас необходимо предпринять меры, которые будут способствовать не только восстановлению, но и дальнейшему поэтапному развитию экономики региона. С 1 июля в крае вводится особый налоговый режим для самозанятых. Это позволит жителям легализовать свою деятельность, если у них нет работодателя и они не нанимают сотрудников по трудовым договорам. В период пандемии больше всего пострадали и не могли получить поддержку государства именно те люди, которые не работали официально.



– Сколько из них стало на учет как безработные? Это был единственный способ получить помощь от государства. Мы должны дать им возможность выйти из тени, работать в белую, – акцентировал губернатор.



Кроме того, депутаты поддержали инициативу главы региона обнулить курортный сбор на территории края.



– Сейчас вопросы поддержки курортной сферы вышли на самый высокий уровень. И это послабление, обнуление сбора поможет привлечь отдыхающих на курорты, – отметил Юрий Бурлачко.



Председатель парламента добавил, что на следующей сессии ЗСК, которая состоится 10 июня, планируется рассмотреть вопрос поддержки агропромышленного комплекса.