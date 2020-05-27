На сессии ЗСК утверждены налоговые послабления для бизнесменов

Аргументы Недели → Общество

27 мая 2020, 14:59 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Сегодня под председательством спикера ЗСК Юрия Бурлачко в режиме видеоконференции состоялось очередное 38-е пленарное заседание Законодательного Собрания Краснодарского края. В работе сессии приняли участие губернатор Кубани Вениамин Кондратьев, прокурор края Сергей Табельский. В зале, где проходила сессия, находились председатели профильных комитетов и депутаты, работающие на постоянной основе, остальные парламентарии выходили на связь из студий своих муниципалитетов.



В повестке дня сессии порядка 30 вопросов, большая часть которых направлена на поддержку экономики края и его жителей.



В числе приоритетных – пакет мер по снижению налоговой нагрузки для отдельных категорий налогоплательщиков.



Первым пунктом депутаты рассмотрели инициативу главы региона «О введении специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» на территории Краснодарского края».



Воспользоваться новым специальным налоговым режимом смогут граждане, которые не имеют работодателя (самозанятые) и индивидуальные предприниматели, не привлекающие наемных работников и не применяющие иные системы налогообложения, которые создают собственный продукт или оказывают услуги самостоятельно без посредников и чей доход не превышает 2,4 миллиона рублей в год.



Введение в действие налогового режима «Налог на профессиональный доход» (НПД) будет способствовать увеличению численности занятых в сфере малого предпринимательства и микробизнеса.



Заостряя внимание на данном вопросе, глава региона Вениамин Кондратьев сказал о тои, что действие нового налогового режима для самозанятых – это возможность легализоваться тем, кто вел деятельность неофициально, и уплачивать налоги тем, кто раньше не мог это сделать в силу отсутствия подходящего режима, или механизма.



В свою очередь, руководитель парламента отметил, что особенности применения нового режима НПД хорошо продуманы и предоставляют его плательщикам комфортные условия регистрации и работы.



- Думаю, что желающих перейти на него будет достаточно. С учетом того, что на Кубани сильно развит во многих сферах и отраслях сегмент малого бизнеса, этот налог сможет стать весомым дополнительным источником доходов краевого бюджета, - добавил Юрий Бурлачко.



На территории региона режим НПД начнет действовать с 1 июля 2020 года.



Вторым не менее важным решением стало принятие закона «О внесении изменений в статью 2 Закона Краснодарского края «О налоге на имущество организаций», также внесенного главой региона.



Документ предусматривает установление пониженных ставок по налогу на имущество организаций для отдельных категорий налогоплательщиков. Его разработка обусловлена необходимостью улучшения инвестиционного климата в регионе с учетом основных направлений экономического развития, определенных в Стратегии-2030.



Так, в соответствии с положениями Закона, для организаций-участников национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» предлагается установить ставку в размере 0,01 процента в отношении вновь вводимых в эксплуатацию с 1 января 2020 года объектов недвижимого имущества.



Для организаций, заключивших концессионные соглашения с Краснодарским краем либо муниципальным образованием Краснодарского края (в сфере культуры и спорта), также предусматривается пониженная ставка в размере 0,01 процента.



Кроме того, документом предлагается установить пониженные ставки (0,1 процента) налога на имущество для организаций, которые осуществляют свою деятельность в конгрессно-выставочной сфере.



Спикер ЗСК Юрий Бурлачко выразил мнение, что предусматриваемые для указанных организаций льготы по налогу на имущество не только дадут новый импульс развития, но и оживят общую экономическую ситуацию в крае, повысят его инвестиционную привлекательность.



Закон был поддержан депутатами в первом чтении единогласно.



Еще одной мерой по совершенствованию регионального налогового законодательства стал Закон «Об установлении на территории Краснодарского края налоговых ставок при применении упрощенной системы налогообложения для отдельных категорий налогоплательщиков и о внесении изменений в статью 3 Закона Краснодарского края «О налоге на имущество организаций», разработанный комитетом по финансово-бюджетной, налоговой и экономической политике.



Как отметил представлявший законопроект секретарь профильного комитета Эдуард Кузнецов, документ подготовлен в целях оказания государственной поддержки организациям и предпринимателям, занятым в сферах деятельности, наиболее пострадавших от распространения коронавирусной инфекции. Им предлагается снизить в два раза налоговые ставки для организаций, применяющих упрощенную систему налогообложения. С 6 процентов до трех снижается ставка налога, если объектом налогообложения являются доходы; с 15 процентов до 7,5, если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов.



Кроме того, предлагается предусмотреть, что в 2020 году организации, сдающие в аренду недвижимое имущество, могут уменьшить сумму налога на имущество организаций на сумму снижения арендной платы арендаторам, но не более чем на 50 процентов от исчисленного налога по таким объектам.



— Все что мы сегодня делаем – отсрочки платежей, предоставление налоговых льгот – это не расходы краевого бюджета, это инвестиции в те отрасли экономики, которые в период кризиса нуждаются в поддержке, - подчеркнул Вениамин Кондратьев, подводя итог обсуждению представленного пакета мер.