В Петербурге растут «нековидные» смертельные случаи. Люди слишком поздно обращаются к врачам, боятся заразиться в больнице

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27 мая 2020, 14:55 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Pixabay

Главврач Елизаветинской больницы Сергей Петров рассказал о росте летальности в «нековидных» стационарах. Петербуржцы стали до последнего откладывать обращение за медицинской помощью.

Сейчас экстренная помощь пациентам, болезнь которых не связана с коронавирусом, в городе фактически сосредоточена в трех стационарах — НИИ скорой помощи им. Джанелидзе, 26-й и Елизаветинской больницах. Везде ситуация очень напряженная.

«Мы принимаем по 300 человек в сутки экстренных. В принципе, такая нагрузка для нас периодически случалась и раньше, но сейчас это каждый день. Когда каждый день такое напряжение, работать трудно», - сказал Сергей Петров.

Главврач подчеркнул, что многие обращаются к ним в крайнем случае, через 5-7 дней после начала заболевания.

«Имеет значение, что люди реально боятся заразиться (коронавирусом) в больницах. Население напугано страшной инфекцией и все боятся обращаться к врачам. В результате, тяжелых больных больше, летальность по соматическим заболеваниям у нас в апреле-мае 2020 года по сравнению с 2019-м выросла на 15-20%», - отметил Петров.