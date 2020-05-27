Эксперт объяснил, зачем банки ввезли в Россию рекордное количество валюты

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27 мая 2020, 14:56 [ «Аргументы Недели» ]

Обмен валюты. Фото: Pixabay

Ввоз российскими банками рекордного количества валюты в страну был обусловлен паникой населения при падении курса рубля. Так считает эксперт Финансового университета при правительстве РФ, доктор экономических наук Валерий Абрамов.

Согласно статистике ЦБ, в марте коммерческие банки ввезли в РФ почти 5 млрд долларов и около 1 млрд евро. По сравнению с февралем поставки американской валюты выросли в 9,6 раза. Это рекорд за последние шесть лет, сообщает ФБА «Экономика сегодня».

«Ввоз банками в страну значительных объемов иностранной валюты обусловлен тем, что коммерческим учреждениям необходимо иметь запас ликвидности – на желание клиентов снять деньги со счета в долларах или евро, а также на обычные операции наличного обмена необходимо иметь запас денег», – рассказал Абрамов.

Он также отметил, что россияне уже научены дефолтом 1998 года, опытом потери средств в «прогоревших» банках и сложностями с получением инвалюты, которые были в 2014 году. Потому при первых признаках экономических проблем они массово стали снимать средства со счетов, причем в долларах как наиболее надежной валюте.

«По предварительным оценкам, в марте было выведено более 5 млрд долларов из коммерческих учреждений, и банки вынуждены были спешно их компенсировать», – пояснил Абрамов.

Ранее депутат Госдумы предостерег граждан России от панической скупки валюты.