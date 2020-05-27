Мужчина-охранник женского монастыря на Таганке скончался от сердечного приступа после смены

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27 мая 2020, 14:25 [ «Аргументы Недели» ] Источник: МК

кардиограмма, фото: pexels.com

Мужчина-охранник Покровского женского монастыря на Таганской улице скончался после вахты. Мужчину было 38 лет. Павел работал в Покровском монастыре вахтовым методом неделя через неделю. Охранник следил за порядком на территории монастыря.

Во вторник, 26 мая, он закончил работу, передал смену и сходил в магазин за подарками для детей. В среду утром он должен был уехать домой к семье в Подмосковье. Вечером он вернулся, чтобы переночевать в специальной комнате для охранников. Сегодня утром коллеги попытались разбудить Павла. Но мужчина уже был мертв.

По предварительной версии, охранник храма на Таганке скончался от остановки сердца. Медики определили смерть мужчины от сердечной недостаточности.