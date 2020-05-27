В Петербурге скончалась беременная женщина, зараженная коронавирусом

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27 мая 2020, 13:31 [ «Аргументы Недели» ]

беременная женщина, фото: pexels.com

В Санкт-Петербурге скончалась беременная женщина, у которой была диагностирована коронавирусная инфекция COVID-19. Причины смерти беременной женщины-мигрантки выясняет врачебная комиссия северной столицы. По данным медиков, ребенка спасти не получилось.

Главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии городского комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Виталий Беженарь уточнил, что скончавшаяся женщина не состояла на учете и не была под наблюдением врачей в течение беременности.

Главный врач роддома № 18 Галина Гриненко поделилась, что у некоторых зараженных коронавирусной инфекцией разворачивается клиническая картина средней и тяжелой степени, а кто-то остается бессимптомным носителем вируса. По ее словам, у погибшей женщины была яркая клиническая картина.

В Петербурге два медцентра, которые сейчас занимаются беременными женщинами с коронавирусом.

По последним данным, в Санкт-Петербурге выявлены 14 463 случая заражения COVID-19. Выздоровели 4 458 человек, скончались 158 человек.