Депутат Госдумы высоко оценил меры противодействия ковиду на Южном Урале

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27 мая 2020, 11:59 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

Анатолий Литовченко в больнице поселка Потанино. Фото пресс-службы депутата

Депутат Госдумы РФ Анатолий Литовченко высоко оценил меры, которые предпринимает правительство Челябинской области для борьбы с коронавирусом.

Об этом он написал на своей странице в социальной сети Фейсбук». «Благодаря стратегии, адекватной угрозам, Челябинской области удалось решить две главных задачи – остановить эпидемию и одновременно «не положить» экономику. Это говорит о том, что меры были достаточными с эпидемиологической точки зрения, но не разрушительными для промышленности и бизнеса», - считает Литовченко.

В качестве положительного примера депутат привел больницу в поселке Потанино. Здесь находится госпитальная база – одна из 16, созданных в Челябинской области. «Оснащение по высшему разряду, все медицинская техника новая. Для пациентов с Covid-19 оборудованы 100 коек, часть из них для пациентов, которые нуждаются в искусственной вентиляции легких. Каждая имеет точку доступа к кислороду. В достаточном количестве ​ средства индивидуальной защиты, штат госпиталя подготовлен, полностью укомплектован», - написал депутат.