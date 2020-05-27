Тарифы могут вырасти: российские ученые предложили провести либерализацию рынка ЖКХ

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27 мая 2020, 12:06 [ «Аргументы Недели», Николай ХОХЛОВ ]

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Специалисты Высшей школы экономики (ВШЭ) считают, что тарифная политика РФ требует пересмотра. Они предлагают оцифровать цели развития отрасли, создать систему индикаторов и критериев успешности и включить тарифную политику в систему документов государственного стратегического планирования.

Результаты анализа, проведенного специалистами ВШЭ, изложены в докладе «Тарифная политика в РФ в отраслях коммунальной сферы». Они отметили, что в некоторых сегментах сферы ЖКХ фиксируется существенная доля убыточных предприятий: например, в сферах тепло- и водоснабжения она составляет около 40%. Удельный расход топлива на производство теплоэнергии не менялся порядка 10 лет. Одновременно с этим доля потерь в сетях выработки теплоэнергии выросла с 2008 по 2018 год с 13 до 16,5%, а утечек и неучтенных расходов от объема отпущенной воды – с 24% в 2008-м до 29% в 2017-м. Доля водопроводных и канализационных сетей, нуждающихся в замене, выросла с 2008 по 2016 год с 40 до 44%; доля тепловых сетей, требующих замены, увеличилась с 2008 по 2018 год примерно с 26 до 29%. В то же время наблюдается существенный региональный разброс цен на поставляемые населению коммунальные ресурсы и услуги, который практически не отражает ситуацию с доходами граждан в регионах.

ВШЭ считает целесообразным создать систему индикаторов и критериев успешности тарифной политики в привязке к конкретным показателям, которые могли бы отражать динамику и уровень тарифной нагрузки на бизнес, потребительский сектор, эффективность потребления, инвестиционный потенциал.

Еще одной рекомендацией ВШЭ является снижение административного давления.

«Это достигается решением трех ключевых задач: снижением прямого госучастия в организациях инфраструктурного сектора (приватизация), дальнейшей либерализацией рынков, упрощением регуляторных процедур», – сообщает ВШЭ.

«Необходимо рассмотреть возможность снижения доли государственного участия в электрогенерирующих и электросетевых компаниях, устранить существующие законодательные барьеры для приватизации в сфере водоснабжения и водоотведения, создать условия (в части налогообложения, тарифной политики) для увеличения доли частной собственности в коммунальном секторе», – считают авторы доклада.

Гендиректор компании «Городские инновационные технологии» Сергей Минко полагает, что надо менять рынок и делать его привлекательнее для инвестиций.

«Решение вопросов, связанных с привлечением инвестиций в ЖКХ и модернизацией коммунальной инфраструктуры, без либерализации рынка затруднительно, – считает заместитель директора Института экономики естественных монополий РАНХиГС Сергей Репетюк. – Но без решения проблемы перекрестного субсидирования либерализация невозможна».

«Нужно разделить вопрос на две части: часть тарифов уходит на ресурсы, и здесь можно добиться существенного развития отрасли, с одной стороны, предоставим ресурсным организациям льготные инвестиционные кредиты на модернизацию коммуникаций, а с другой – надо исключить посредников и продвигать прямые договоры в отрасли, – предложил Минко. – Вторая часть тарифов идет на управление домами, и здесь необходимо полностью поменять отношение к этим видам услуг. Нужно позволить управлению в сфере ЖКХ стать бизнесом, дать возможность управляющим компаниям получать прибыль и, как следствие, становиться полноценными участниками экономики».

Некоторые эксперты считают, что снятие с государства ответственности в сфере ЖКХ путем частичной либерализации рынка нереализуемо. Ускоренный рост тарифов при отсутствии у населения возможности платить больше может лишь вызвать взрыв социального напряжения и вылиться в рост просроченных неплатежей, и поэтому динамика тарифов должна быть ограничена административными мерами.