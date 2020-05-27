Турецкие ученые выявили основные факторы риска при заболевании COVID-19

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27 мая 2020, 11:17 [ «Аргументы Недели», Анастасия Нечепурнова ] Источник: Известия

Pixabay

Ожирение, курение и загрязнение воздуха могут усугублять течение болезни при заражении SARS-CoV-2. По мнению турецких ученых, все эти негативные явления усиливают выработку фермента ACE2, через который патоген проникает в клетки инфицированного человека.

Ученые фармацевтического факультета турецкого университета Гази пришли к выводу, что курение, ожирение и загрязнение окружающей среды влияют на течение коронавирусной инфекции не самым лучшим образом. Российские эксперты согласны с выводами коллег, но планируют изучить воздействие этих факторов на молекулярном уровне более подробно.

Ещё в начале пандемии многие эксперты отмечали, что ожирение и курение наряду с другими факторами риска действительно провоцируют возникновение множества заболеваний, в том числе сердечно-сосудистых, онкологических и эндокринных. В период пандемии всё вместе даёт не самый хороший прогноз для заразившихся коронавирусом.

Например, при курении образуются неорганические соединения, содержащие атомы свинца, марганца, мышьяка. Слизистые оболочки повреждаются горячим дымом, их очищающая и защитная способность нарушается. У курильщиков чаще есть хронические заболевания бронхолегочной системы, а пневмонии из-за этого приобретают затяжное течение.

«Неблагоприятная экологическая обстановка также признаётся фактором риска, — рассказал заместитель заведующего лабораторией анализа показателей здоровья населения и цифровизации здравоохранения МФТИ Станислав Отставнов. — Даже здоровый организм не всегда успешно справляется с коронавирусом. Проблемы с сердечной системой, вызванные многолетним курением, на которые наложился, например, диабет, вызванный проблемами с питанием — все это при прочих равных утяжеляет протекание любого заболевания и повышает вероятность неблагоприятного исхода болезни».

Напомним, за последние сутки в России выявлено 8 338 заболевших новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в 85 регионах.