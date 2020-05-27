Максим Леонидов: у нас народ «бессмертный», он не соблюдает карантин

Аргументы Недели → Общество 13+

27 мая 2020, 10:24 [ «Аргументы Недели» ]

Популярные музыканты в глазах общества – баловни судьбы: любимое дело, высокий доход, статус звезды. Теперь, лишившись возможности гастролировать, они внезапно оказались в числе самых уязвимых категорий населения.



"Это относится разве что к совсем молодым музыкантам, бездумно тратившим деньги и не успевшим обеспечить себе «подушку безопасности». Таким не позавидуешь, да. Что же касается старшего поколения, к которому я уже отношу и себя, то у него есть сбережения, поэтому так уж жалеть нас не надо. А вот у организаторов концертов, очевидно, дела плохи. Боюсь, гастрольная практика восстановится далеко не сразу после снятия ограничений", - рассказал Леонидов в интервью "Аргументам недели".



К карантину, вернее, вынужденной самоизоляции Максим Леонидов претензий не имеет. "Я считаю, такой карантин оправдан, разгружает медицину. Другое дело, что у нас народ «бессмертный», он ни хрена не выполняет. А полиция у нас существует не для того, чтобы соблюдался закон, а для того, чтобы штрафовать".



Читая на карантине толстые книжки, Максим Леонидов понял, что быть вне системы, с одной стороны, тяжело, с другой стороны – легко. Система даёт тебе поддержу, уверенность, но, как правило, отнимает у тебя душу. Вопрос в том, чего ты хочешь от жизни, что считаешь успехом. Если ты можешь честно ответить себе на этот вопрос – значит, ты кое-что понял.



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