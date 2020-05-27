Все с точностью до наоборот

Аргументы Недели → Общество

27 мая 2020, 09:45 [ «Аргументы Недели. Кубань», Игорь ПРИЛУКИН ]

Полицейского из Туапсе Максима Соловьева продолжают обвинять в преступлениях, несмотря на то, что «потерпевших» судят за вымогательства у него же и его подчиненных.



В 2018—2019-м годах в материалах «Найти черную кошку в темной комнате, если ее там нет» (№31 (624) от 09.08.2018) и «Кривое зеркало закона» (№40 (684) от 15.10.2019) мы рассказывали о судьбе капитана полиции из Туапсе Максиме Соловьеве, который уже почти три года вместе со своей семьей борется с произволом и беззаконием в системе правоохранительных органов. Веря в торжество справедливости, Максим настойчиво и упорно защищает свою честь и свободу всеми доступными по закону способами.



Вкратце: граждане Вязников и Морозов (по материалам уголовного дела в отношении них. — Здесь и далее прим. ред.) приехали в Туапсе на автомобиле «Нива». Рано утром в дежурную часть полиции поступил сигнал о подозрительном автомобиле (звонили с телефона, которым пользовался Морозов). Прибывший на место наряд обнаружил в машине спящего мужчину и разбросанные по салону купюры банка приколов. Спустя время у полицейских стали вымогать деньги, шантажируя публикацией видеозаписи, в которой сотрудники полиции якобы берут одну из купюр банка приколов. Сотрудники ППС доложили обо всём своему командиру — капитану Максиму Соловьеву. В соответствии с законом и должностными инструкциями он предпринял меры, в результате которых вымогателей задержали при передаче денег. Но затем Вязникова и Морозова отпустили, а уголовное дело возбудили уже против самого Соловьева и его подчиненных. Недавно стало известно, что в суд направлено уголовное дело в отношении этих самых Вязникова и Морозова, обвиняемых в нескольких эпизодах вымогательства, один из которых как раз тот, по которому Максим Соловьев доказывает свою невиновность.



Что же сейчас происходит с уголовным делом в отношении Максима Соловьева и подчиненных ему сотрудников полиции, по которому потерпевшими признаны Вязников и Морозов, и с уголовным делом в отношении теперь уже Вязникова и Морозова, по которому потерпевшими признаны Соловьев Максим и подчиненные ему сотрудники полиции?



В настоящее время уголовное дело в отношении Вязникова и Морозова, обвиняемых в совершении вымогательств у действующих сотрудников полиции по Краснодарскому краю, в том числе и у Соловьева, с обвинительным заключением поступило в Туапсинский городской суд. Вязникову также предъявлено обвинение в даче заведомо ложных показаний о краже из автомобиля якобы принадлежащих ему денежных средств.



Следствием было установлено, что Вязников и Морозов, к слову выпускники академии МВД, используя один и тот же автомобиль «Нива», гастролировали по территории Краснодарского края и как минимум дважды помимо города Туапсе — в Абинске и Горячем Ключе — совершили вымогательства у сотрудников полиции. Схема была такова: в дежурные части ОВД с одного и того же мобильного телефона, используемого Морозовым, поступали вызовы о подозрительном автомобиле. Имитируя распитие спиртных напитков в машине, а затем фиксируя на заранее установленный видеорегистратор приезд и действия сотрудников полиции, злоумышленники впоследствии ложно обвиняли их в пропаже крупных сумм, шантажируя ответственностью и публикациями в СМИ, и затем вымогали деньги у данных сотрудников полиции.



Логично предположить, что такой поворот привел к прекращению уголовного преследования Максима Соловьева. Ведь именно его действиями, не поддавшегося на вымогательство и угрозы Вязникова и Морозова и написавшего рапорт о совершении ими преступления, преступная деятельность Вязникова и Морозова была пресечена и уголовное дело в отношении них в настоящее время направлено в суд с обвинительным заключением.



Не тут-то было. Всё происходит с точностью до наоборот.



Уголовное дело в отношении Соловьева до настоящего времени не только не прекращено, но прокуратурой предпринимаются все меры и усилия, чтобы Максим был осужден.



В настоящее время дело по обвинению капитана полиции Соловьева и других сотрудников возвращено судом межрайонному прокурору Туапсинского района из-за допущенных в ходе предварительного расследования процессуальных недостатков и следственных ошибок, установленных в ходе судебного следствия. А выявленные нарушения закона в этом деле фундаментальные. Так, в деле отсутствуют исполнитель или исполнители, которые сфальсифицировали подписи в материалах административных дел в отношении Вязникова и Морозова, после чего эти документы обрели юридическую силу и на их основании были вынесены судебные решения. В ходе предварительного следствия не установлены эти лица, следовательно, совершенные ими преступления укрыты.



Стороной же защиты представлены и в судебном заседании исследованы заключения специалистов по почерковедческим экспертизам, согласно которым подписи от имени понятого и должностного лица в материалах административных дел в отношении Вязникова и Морозова выполнены проходящими по делу в качестве свидетелей дежурным автопатруля Напсо, который доставлял административно задержанных Вязникова и Морозова на освидетельствование и в дежурную часть, и сотрудником полиции Кульшиной, от имени которой были изготовлены сводки на административно задержанных Вязникова и Морозова.



А если в деле нет исполнителя, то как может суд вынести законное решение по делу в отношении Соловьева Максима, которого обвиняют в организации этого преступления — превышения должностных полномочий в виде фальсификации материалов административных дел в отношении Вязникова и Морозова?



Суд же сам не вправе изменить существо предъявленного обвинения и дополнить его, так как установление обстоятельств совершения преступления относится к исключительной компетенции органов предварительного следствия.



Прокуратура же, призванная по долгу службы осуществлять надзор за соблюдением законности, не направила данное уголовное дело в Следственный комитет с указаниями устранить выявленные нарушения, а бросилась опротестовывать данное решение в суде. Однако суд апелляционной инстанции вынес свой вердикт: допущенные в ходе предварительного расследования процессуальные недостатки и следственные ошибки должны быть исправлены.



Решение Туапсинского городского суда вступило в законную силу, но прокуратура продолжает бороться с законным и обоснованным решением суда. Уже направлено представление прокурора о несогласии с решением суда.



В данном случае позиция прокуратуры совершенно непонятна и нелогична. Ведь очевидно, что Максим Соловьев честно исполнял свой долг и, благодаря ему, были задержаны вымогатели. Этому есть масса подтверждений, в том числе признанных судом. За такие действия человека стоило бы наградить, а его обвиняют в преступлении, и с упорством, достойным лучшего применения, настаивают на виновности Соловьева. Может, прокуратуре и следователям имеет смысл направить свой пыл на прояснение причин, по которым вымогатели оказались на свободе, хотя и были взяты с поличным? Покопаться, так сказать, в поисках первопричины, по которой дело в отношении Соловьева вообще появилось на свет. Высока вероятность, что обнаружатся весьма интересные факты и появятся новые персонажи.



Мы продолжаем следить за ситуацией и обязательно сообщим читателям, какой вердикт вынесет суд.